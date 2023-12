SI / Bielefeld / Sennestadt - Die Polizei Bielefeld sucht einen oder mehrere Täter, die in der Nacht auf Dienstag, 05.12.2023, in eine soziale Einrichtung am Semmelweisweg einbrachen und Bargeld, Schokonikoläuse sowie Geschenktüten stahlen.

Bielefeld (ots) - Zwischen Montag, 18:15 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, hebelten die Täter eine Dachluke auf und gelangten so in den Gebäudekomplex. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und brachen diverse Schränke gewaltsam auf.



Neben einer geringen Menge an Bargeld nahmen sie 40 für Mitarbeiter individuell gepackte Weihnachtstüten und 40 Schokonikoläuse an sich. In den Tüten befanden sich verschiedene Präsente - darunter Mützen, Drogerieartikel, Weihnachtsdekoration und Kalender. Die Schokoladennikoläuse haben jeweils eine Bibel und einen Bischofsstab in den Händen. Auf dem Kopf tragen sie einen Bischofshut.



Wer in dieser Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben kann, wird gebeten, sich unter der 0521/545-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.



