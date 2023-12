FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Mittwoch, 06.12.2023, brach ein unbekannter Mann in eine Imbissbude an der Heeper Straße, in Höhe der Otto-Brenner-Straße, ein.

Bielefeld (ots) - Durch die Aufzeichnungen einer Videokamera kann das Aussehen des Täters beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen.



Der männliche Täter verschaffte sich am Mittwoch, 06.12.2023, um 00:16 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Er entwendete Bargeld und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.



Durch Videoaufzeichnungen kann der Einbrecher wie folgt beschrieben werden: Er ist schlank, zwischen 180 bis 195 cm groß und 30 bis 45 Jahre alt. Er hat ausgeprägte Geheimratsecken, dunkelblonde bis braune Haare und eine große Nase. Bei der Tat trug er eine dunkle Daunenjacke mit einem weißen Emblem auf dem Rücken sowie einen dunklen Schal, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Einbrecher oder weiteren Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.



