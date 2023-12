HC/ Bielefeld- Mitte- Zwischen Freitag, 22.12.2023, und Mittwoch, 27.12.2023, verwüsteten Einbrecher zahlreiche Büroräume und stahlen schließlich Laptops und Handys.

Bielefeld (ots) - Freitagmittag verließen die Mitarbeiter einer Gewerkschaft gegen 13:00 Uhr das Bürogebäude an der Oelmühlenstraße, zwischen Teutoburger Straße und Eduard-Windthorst-Straße.



Unbekannte Täter stiegen während der Abwesenheit der Angestellten in das Gebäude ein. In den beiden oberen Etagen brachen sie zahlreiche Bürotüren auf und verwüsteten bei der Durchsuchung die Räume. Die Täter rissen die Schubladen aus den Kommoden sowie die Schranktüren auf und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Nach den ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher mehrere Laptops und Handys. Die Höhe des von Ihnen angerichteten Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.



Die im Erdgeschoss befindlichen Büroräume einer Krankenkasse blieben unberührt.



Am Mittwochmorgen gegen 07:25 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei informiert.



Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.



