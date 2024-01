FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus in der Roonstraße, in Höhe Am Voßberge, ein.

Bielefeld (ots) - Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.



Die Einbrecher gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld, Schmuck und hochwertiges Besteck.



Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Donnerstag, 28.12.2023, und 09:25 Uhr am Freitag, 29.12.2023.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.



