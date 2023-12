SI / Bielefeld / Mitte - Zwischen Samstag, 09.12.2023, und Montag, 11.12.2023, verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Berufskolleg an der Hermann-Delius-Straße und erbeutete Bargeld.

Bielefeld (ots) - Der bisher unbekannte Täter beschädigte ein Rolltor und gelangte so in die Tiefgarage des Gebäudes. Dann hebelte er eine weitere Tür auf und erreichte schließlich die Cafeteria. Dort hebelte er einen Kaffeeautomaten auf und entwendete das Bargeld. Er flüchtete in unbekannte Richtung.



Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell