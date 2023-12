SI / Bielefeld / Brackwede - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem elfjährige Yavuz Selim K..

Bielefeld (ots) - Er wird seit Dienstag, 12.12.2023, vermisst.



Yavuz nahm Dienstagvormittag am Schulunterricht an der Gesamtschule Rosenhöhe teil, kehrte anschließend jedoch nicht nach Hause zurück. Nach den ersten Erkenntnissen ist er aus eigenem Antrieb nicht nach Hause gegangen.



Der Junge ist circa 1,50 m groß und schlank. Er hat kurze dunkle Haare. Am Dienstag trug er eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Hose.



Hinweise zu dem Aufenthalt von Yavuz Selim K. nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



