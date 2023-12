FR / Bielefeld / Schildesche - Am Montagabend, 11.12.2023, entwendeten Kupferdiebe ein Regenfallrohr von einem Gebäude an der Lange Straße, in Bereich zwischen der Josef-Köllner-Straße und der Gunststraße.

Bielefeld (ots) - Nach den derzeitigen Erkenntnissen näherten sich die Diebe in der Zeit von 22:15 Uhr und 22:45 Uhr dem Gebäude und entwendeten zwei Fallrohre. Anschließend flüchteten sie in eine unbekannte Richtung.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.



Die Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang: Erschweren Sie Dieben die Arbeit, indem einzelne Rohrelemente verlötet werden. Tauschen Sie zudem die Ringschraube der Fallrohr-Schellen gegen Schrauben aus, die nur mit Werkzeug und nicht mit der Hand gelöst werden können.



Zudem kann ein Diebstahl von Fallrohren auch durch Bepflanzung wie Efeu oder durch Blumengitter erschwert werden.



Generell gilt: Um das Entdeckungsrisiko von Dieben und Einbrechern zu erhöhen und eine Abschreckung zu erzielen, können Bewegungsmelder und Strahler installiert werden, die das Gebäude bei einer Annährung hell erleuchten. Die Installation von Überwachungskameras führt zu einer weiteren Abschreckung und im Falle einer Straftat können die Ermittlungen der Kriminalpolizei durch ergänzendes Videomaterial unterstützt werden.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell