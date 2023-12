HC/ Bielefeld- Oldentrup- Unbekannte brachen zwischen Freitag, 22.11.2023, und Samstagmittag, 23.12.2023, in ein Lager ein und erbeuteten zahlreiche Kaffee-Maschinen.

Bielefeld (ots) - Freitagmittag verließen die Firmenmitarbeiter gegen 14:00 Uhr das Grundstück an der Ludwig-Erhard-Allee, welches zwischen dem Klosterhof und der Dingerdisser Straße liegt.



Während der Abwesenheit der Mitarbeiter brachen Unbekannte in das Gebäude ein und stahlen nach den ersten Erkenntnissen 40 Espresso-Maschinen. Am Samstag um 13:00 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei informiert.



Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.



