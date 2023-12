HHo/ Bielefeld - Oldentrup / Am 08.12.2023, gegen 19.23 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Potsdamer Str.

Bielefeld (ots) - Der 26-Jährige Fahrer eines Toyota Aygo fuhr an der roten Ampel Potsdamer Str./Friedrich-Hagemann-Str. rückwarts auf die Potsdamer Str. Er wartete dort quer zur Fahrtrichtung stehend. Ein VW Polo fuhr die Potsdamer Straße in Richtung Heepen und fuhr dem wartenden Toyota in die Seite. Der Toyota wurde durch die Kollision gegen den Ampelmast geschleudert. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer des VW Polo stieg aus seinem Fahrzeug aus, fragte den Toyotafahrer nach seinem Befinden. Danach teilte er ihm mit, dass er gleich wieder kommen wollte und fuhr davon.

Der Fahrer des VW Polo war ca. 180 cm groß, hatte blonde Haare und war ca. 28 Jahre alt.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden an diesem Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0521/5450



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell