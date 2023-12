SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 03.12.2023, verletzten bisher unbekannte Täter eine Bielefelderin in der Fußgängerzone an der Stresemannstraße.

Bielefeld (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise.



Die 26-Jährige suchte gegen 23:50 Uhr ein Geldinstitut auf, um Bargeld abzuheben. Da der Zugang zum Gebäude verschlossen war, sprach sie eine Gruppe junger Männer an, die sich in der Nähe des Eingangs aufhielten. Sie fragte, wo sie noch Geld abheben könne.



Eine Person aus der Gruppe kam ihr sehr nahe, woraufhin sie den Mann aufforderte, sie in Ruhe zu lassen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, im Zuge dessen ihr ein weiterer Mann mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf schlug.



Als sich der Begleiter der Frau, ein 47-jähriger Bielefelder, einmischte, zeigte ein weiterer Mann aus der Gruppe ein Messer vor. Daraufhin entfernten sich die beiden Bielefelder und verständigten die Polizei.



Den Beamten gegenüber konnten sie die Gruppe nicht näher beschreiben. Der Mann mit dem Messer, soll eine kräftige Statur gehabt haben und eine Jacke mit "Winter-Camouflage-Optik" getragen haben. Die Suche nach den Männern blieb zunächst erfolglos.



Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.



