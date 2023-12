Bielefeld (ots) - SSC / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 21.12.2023, kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Bielefeld (ots) - Der 16 Jahre alte Fußgänger überquerte nach eigenen Angaben an der Kreuzung Hillegosser Straße / Alter Postweg bei Grünlicht die Hillegosser Straße. Dabei wurde er von einem grauen oder schwarzen Pkw Kombi, der die Hillegosser Straße in Fahrtrichtung Oldentrup befuhr, angefahren. Durch den Zusammenstoß fiel der Fußgänger auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an und stieg aus dem Pkw aus. Als sich der Fußgänger wieder aufstand, stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter Telefon 0521-5450 zu melden.



