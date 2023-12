MK / Bielefeld / Mitte - Drei auswärtige Fußballfans sollen nach den bisherigen Erkenntnissen am Samstag, 02.12.2023, in der Nähe der Schloßhofstraße durch eine Gruppe heimischer Fans in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt worden sein.

Bielefeld (ots) - Gegen 13:25 Uhr war die kleine Gruppe, bestehend aus vier männlichen und zwei weiblichen Personen, auf dem Wickenkamp in Richtung Gästeeingang unterwegs. In Höhe eines Gastronomiebetriebs versperrten ihnen fünf Heimfans den Weg. Während sie teilweise eingekreist wurden, entrissen die Unbekannten einem 23- und einem 27-Jährigen ihre Fanschals von hinten.



Nachdem ein Heimfan das Gesicht eines 17-Jährigen verfehlte und ihm auf die Jacke spuckte, entwickelte sich eine Rangelei. Dabei erlitten der 23- und der 27-Jährige aus Annaberg-Buchholz durch Schläge leichte Verletzungen.



Die Zeugen erklärten, die andere Gruppe würde aus jungen Männern bestehen, von denen sie einen beschreiben konnten:



Er hatte einen rotbraunen Drei-Tage-Bart und dunkle, an den Seiten kurz rasierte Haare. Bekleidet war er mit einer hellgrünen Bomberjacke und einer hellblauen Jeanshose.



Zeugen, die die körperliche Auseinandersetzung oder den Raub beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Bielefeld unter 0521/545-0 zu melden.



