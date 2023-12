SI / Bielefeld / Ummeln - Ein Paar steht im dringenden Tatverdacht, im November 2023 ihren Säugling unmittelbar nach der Geburt gemeinschaftlich getötet zu haben.

Bielefeld (ots) - Am Samstag, 16.12.2023, ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft gegen den 22-jährigen Bielefelder und die 19-jährige Bielefelderin an. Gegen sie wird wegen Mordes ermittelt.



Die Bielefelder Mordkommission "Jupiter", unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe, hatte die Arbeit aufgenommen, nachdem es Hinweise darauf gab, dass der Säugling einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.



Eine Obduktion des Leichnams ist für Montag geplant. Die Ermittlungen dauern weiter an.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell