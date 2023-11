MK / Bielefeld - Minden - Hüllhorst - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem seit Mittwoch, 18.10.2023, vermissten, 62-jährigen Unternehmer aus Hüllhorst.

Bielefeld (ots) - Jörg Döhnert betrieb dort bis zu diesem Tag eine Firma, die sich mit Wasserstrahlschneidetechnik im Metallbau beschäftigte. Bevor er verschwand, soll er die Firma an einen Nachmieter übergeben haben. Das letzte bekannte Lebenszeichen datiert vom 18.10.2023,14:00 Uhr.

Mit dem Vermissten ist auch sein weißer Pkw Porsche Cayenne Diesel, Baujahr 2017, mit auffälligen roten Ledersitzen, verschwunden. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen MI-JD 9999 angebracht.



Im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen am Sonntag, 22.10.2023, war sein Mobiltelefon noch in Melle (Niedersachsen) geortet worden. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug an diesem Tag gegen 10:59 Uhr in Melle, Grönenberger Straße, an einem Sportplatz in einem Wohngebiet feststellen. Es war ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Im Kofferraum soll sich ein Koffer und die Jacke des Vermissten auf der Rücksitzbank befunden haben. Am Montag, 23.10.2023, 14:47 Uhr, war das Fahrzeug verschwunden.



Das Mobiltelefon des Vermissten ist seit dem 23.10.2023 ausgeschaltet. Eine letzte Ortung ergab, dass es sich an diesem Tag gegen 00:25 Uhr in der Nähe von Schüttdorf im Landkreis Grafschaft Bentheim im äußersten Südwesten Niedersachsens nahe der niederländischen und der nordrhein-westfälischen Grenze (Autobahnkreuz A 30 / A 31) aus dem deutschen Mobilfunknetz ausbuchte.



Seinen Lebensmittelpunkt hatte der Vermisste bereits vor geraumer Zeit nach Bulgarien verlegt und hielt sich nur noch gelegentlich in Hüllhorst auf.



Umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ. Aktuell liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten oder des von ihm genutzten Pkw vor.



Der Gesuchte ist circa 180 cm groß, kräftig mit Bauchansatz und trägt einen graumelierten Haarkranz. Er soll älter wirken, als er ist.



Da nach den derzeitigen Erkenntnissen ein Kapitaldelikt nicht mehr ausgeschlossen werden kann, richtete das Polizeipräsidium Bielefeld die Mordkommission "Cayenne" unter Leitung des Ersten Kriminalhauptkommissars Markus Mertens ein.



Die Mordkommission fragt:



Wer kann Hinweise zum Verbleib des 62-Jährigen geben?



Wer hatte nach dem 18.10.2023 noch Kontakt zu dem Vermissten?



Wer hat in Melle im Bereich des Abstellortes des Porsche Cayenne in der Zeit zwischen dem 18. und 23.10.2023 verdächtige Beobachtungen gemacht?



Hinweise nimmt die Mordkommission "Cayenne" der Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



