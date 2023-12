MK - Bielefeld - Aus Sicht des Polizeipräsidiums Bielefeld handelt es sich bei dem Einsatz zu dem Fußballspiel am Mittwoch, 20.12.2023, um den personalintensivsten in dem gesamten Jahr.

Bielefeld (ots) - Dabei unterstützten zahlreiche Beamte aus unterschiedlichen Bereitschaftspolizei-Standorten des Landes. Aber es gelang auch, das eigene Personal zu der, als Risikospiel eingestuften, Begegnung kurzfristig aufzustocken. Das betraf beispielsweise die Bereiche zur Bewältigung der an- und abreisenden Fans - also den Verkehrssektor, zur Bearbeitung von Strafanzeigen und Vernehmungen von Opfern, Straftätern und Zeugen sowie die interne Logistik unter anderem zur Verpflegung der Einsatzkräfte.



Während des Einsatzes sind der Polizei nur wenige Ereignisse, darunter zwei Raub- und zwei Körperverletzungsdelikte - in Verbindung mit einer Sachbeschädigung - und ein Brand sowie das Abbrennen von Pyrotechnik bekannt geworden.



Gegen 18:45 Uhr wurden ein 15- und ein 18-jähriger Dresdener Fan in der Grünanlage Wickenkamp durch etwa fünf Personen angerempelt. Zudem sollen sie einmal leicht gegen den Kopf geschlagen worden sein. Ihnen wurden Fanutensilien, wie Schals und Mützen, geraubt.



Die Tatverdächtigen waren zwischen 25 und 30 Jahre alt. Ein Unbekannter trug eine graue Mütze und ein schwarzes Halstuch im Gesicht. Ein anderer hatte einen Vollbart und schwarze Haare.



Gegen 19:05 Uhr wurden im Gästeblock zahlreich Pyrotechnik - sogenannte Blinkies - entzündet und als Ordnungswidrigkeiten angezeigt.



Gegen 20:22 Uhr wurde im Gästebereich in einer Toilette eine Rolle Toilettenpapier entzündet. Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehr Bielefeld gelöscht. Ihre Arbeiten sicherten Beamte der Bereitschaftspolizei ab. Durch die Rauchentwicklung wurde die Toilettenanlage beschädigt.



Gegen 21:55 Uhr wurden nach dem Spielende zwei Dresdener Fans von einer Gruppe Bielefelder Fans durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Der Angriff erfolgte im Bereich der Graf-von-Staufenberg-Straße in einem Grünzug.



Gegen 21:55 Uhr haben circa sechs Personen vier Dresdener Fans im Bürgerpark verfolgt und sind ihnen bis zu ihrem Pkw hinterhergelaufen. Den Dresdenern gelang es in ihr Auto einzusteigen und loszufahren. Dabei wurden die Außenspiegel durch die Verfolger abgetreten.



Gegen 22:00 Uhr erbeuteten vier Unbekannte im Bereich der Universität zwei Schals und eine Mütze von einer Dresden-Anhängerin. Sie war auf dem Weg zur Stadtbahn und soll bei dem Raub ins Gesicht geschlagen worden sein.



Die Polizei sucht zu den genannten Tatorten und Delikten Zeugen. Hinweise bitte an Polizeipräsidium Bielefeld - 0521/545-0.



Der Einsatzleiter und Polizeidirektor Andreas Schramm bewertet den Polizeieinsatz: "Das Einsatzkonzept der Polizei ist vor Ort erfolgreich umgesetzt worden. Durch eine starke Präsenz und das konsequente Einschreiten von Bereitschaftspolizei sowie die Trennung und Begleitung größerer Fangruppen, konnte die Polizei größere gewalttätige Auseinandersetzungen verhindern. Ein Hauptziel der Polizei war, dass alle friedlichen Fans, insbesondere Familien und Kinder, das Fußballspiel ungestört und ohne Ängste besuchen konnten."



