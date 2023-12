MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Weg vom Boulevard aus soll eine junge Bielefelderin am frühen Samstagmorgen, 16.12.2023, von einem jungen Mann verfolgt und beraubt worden sein.

Bielefeld (ots) - Nach der Aussage der 21-Jährigen sei sie zum ersten Mal am Boulevard von dem Unbekannten angesprochen worden, ob sie Feuer habe. Als sie sich auf dem Weg zur Meller Straße befand, bemerkte sie den ihr folgenden Mann.



Aus diesem Grund nahm sie ihr weißes iPhone 14 und rief einen Freund an. An der Einmündung Meller Straße und Theodor-Hymmen-Straße schlug ihr der Verfolger plötzlich mit der Faust ins Gesicht und riss ihr das Handy aus der Hand. Der junge Räuber lief über die Theodor-Hymmen-Straße zur Jöllenbecker Straße. Die 21-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt.



Hilfsbereite Passanten, die die Tat nicht beobachtet hatten, benachrichtigten die Polizei. Während der Fahndung konnten die eingesetzten Streifenbeamten den Räuber nicht entdecken.



Die Beschreibung des Tatverdächtigen:



Der Mann soll zwischen 21 und 24 Jahre alt und 168 cm groß sein. Er soll einen leicht dunklen Teint und ein südländisches Aussehen haben. Er hatte einen kurzen schwarzen Bart und trug eine schwarze Mütze, mit weißer Schrift, und eine schwarze Jacke, mit einem weißen Schriftzug ab der unteren Hälfte.



Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Raub an:



Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0



