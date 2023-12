FR / Bielefeld / Baumheide - Ein 26-jähriger Bielefelder passierte am Samstagabend, 09.12.2023, einen Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Herforder Straße.

Bielefeld (ots) - Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.



Gegen 23:40 Uhr geriet ein Mercedes Benz A 250 e in den Fokus von Polizisten, die sich mit ihrem Streifenwagen an der Herforder Straße aufhielten. Der Pkw fuhr stadtauswärts und wechselte mehrmalig die Fahrspur. Nach einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage beschleunigte der Pkw auf der dunklen und regennassen Fahrbahn auf rund 150 Stundenkilometer, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer.



Erst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in Höhe der Straße Am Wellbach reduzierte der Pkw seine Geschwindigkeit. Der Streifenwagen holte die A-Klasse ein und kontrollierte den 26-jährigen Fahrer aus Bielefeld, der sich mit drei weiteren Personen im Fahrzeug befand. Er erklärte den Beamten, dass er Frauen imponieren wollte und gab sich reumütig.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 26-Jährigen beschlagnahmt, da der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erkannt wurde. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.



