SI / Bielefeld / Oldentrup - Am Dienstag, 26.12.2023, stieß ein Pkw mit einem abgebrochenen Ast zusammen.

Bielefeld (ots) - Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und sein Beifahrer leicht. Drei Strommasten, eine Laterne und die Leitplanke wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Der 39-jährige Bielefelder fuhr gegen 03:00 Uhr bei starkem Regen auf der Oldentruper Straße. In diesem Moment brach ein massiver Ast ab und stürzte kurz vor dem Nissan Qashqai auf die Fahrbahn. Der 39-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern und schob den Ast einige Meter vor sich her.



Nach dem Aufprall war der Nissan nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die leichten Verletzungen des Fahrers wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Sein Beifahrer, ein 31-jähriger Mann aus Hirzenhain im hessischen Wetteraukreis, trug ebenfalls leichte Verletzungen davon.



Der Ast fiel ebenfalls auf eine Stromleitung, wodurch die Leitung riss und insgesamt drei Strommasten umknickten. Durch den Sturz wurde ebenfalls eine Laterne umgerissen und die Leitplanke beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12 000 Euro.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell