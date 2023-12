FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht auf Donnerstag, 07.12.2023, entwendeten Diebe Kupferrohre von zwei Gebäuden in der Bünder Straße.

Bielefeld (ots) - Sie entkamen in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.



Eine Anwohnerin hatte die Polizei am Morgen darüber informiert, dass an zwei Gebäuden Fallrohre entwendet wurden. Der oder die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.



Der Tatzeitraum liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell