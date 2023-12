SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu drei bisher unbekannten Tätern, die am Mittwoch, 27.12.2023, einen Rucksack an der Herforder Straße Ecke Stresemannstraße an sich nahmen.

Bielefeld (ots) - Eine 72-jährige Bielefelderin begab sich am Mittwoch zum Polizeipräsidium und brachte einen Diebstahl zu Anzeige. Sie erläuterte den Beamten, dass sie am Vormittag, gegen 09:40 Uhr, in einer Bankfiliale an der Stresemannstraße Geld abgehoben hatte. Daraufhin verstaute sie das Portemonnaie in einen schwarzen Rucksack, den sie wiederum in den Fahrradkorb legte.



Während sie das Rad ein Stück in Richtung Herforder Straße schob, bemerkte sie eine Bewegung an ihrem Fahrrad und stellte anschließend fest, dass drei junge Männer davonliefen und ihr Rucksack fehlte. Mehrere Passanten machten auf das Trio aufmerksam, dennoch gelang es den Tätern mit ihrer Beute zu flüchten.



Die Bielefelderin erinnert sich, dass die Männer klein und schlank waren. Näher kann sie die Täter jedoch nicht beschreiben. Daher bittet die Polizei, die Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.



Um sich vor Diebstählen zu schützen rät die Polizei, Taschen nah am Körper zu tragen. Wertgegenstände befinden sich bestenfalls in verschlossenen Innentaschen der Kleidung.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell