FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagvormittag, 14.12.2023, schaukelte sich der Auflieger eines Sattelschlepper derart auf, dass dieser samt Zugmaschine umkippte.

Bielefeld (ots) - Das Gespann blieb quer zur Fahrbahn, über alle drei Spuren der A2 in Richtung Hannover, liegen. Der Fahrer und ein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrtrichtung blieb bis 19:20 Uhr voll gesperrt.



Gegen 10:45 Uhr befuhren ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Dänemark mit einem 38-jährigen Beifahrer ebenfalls aus Dänemark die A2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Ostwestfalen/Lippe kam es dann zum Alleinunfall.



Nach den ersten Erkenntnissen führte der Lkw-Fahrer ein Überholmanöver durch, bei dem er vom rechten Fahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und schließlich auf den rechten Fahrstreifen zurückkehrte. Dabei überfuhr der Lkw offenbar Spurrillen auf der Fahrbahn. Anschließend geriet der Sattelzug ins Schlingern und schaukelte sich weiter auf, bis er samt einer geladenen Arbeitsmaschine auf die Seite kippte. Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem umgekippten Fahrzeug befreien. Durch den Unfall liefen Diesel und Betriebsmittel aus, die durch die Feuerwehr gebunden und beseitigt wurden. Das Umweltamt wurde alarmiert. Während der Bergung des Fahrzeugs wurde die Unfallstelle durch Kräfte des THW ausgeleuchtet.



Der nachfolgende Verkehr wurde ab Bielefeld Ost abgeleitet. Durch die Unfallaufnahme, die Bergung des Lkw samt Auflieger und Ladung sowie die Beseitigung der Unfallspuren war die A2 in Fahrtrichtung Hannover bis 19:20 Uhr gesperrt. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu Staus.



Auf der A2 in entgegengesetzter Fahrtrichtung kam es gegen 11:45 Uhr unweit des umgekippten Lkw zu einem Auffahrunfall von drei Pkw. Die Fahrzeuge, ein Chevrolet, ein Volvo und ein BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Vier Insassen erlitten leichte Verletzungen.



