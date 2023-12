SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen jungen Mann, der in der Nacht auf Freitag, 15.12.2023, die Windschutzscheibe mehrerer Autos an der Bleichstraße beschädigte.

Bielefeld (ots) - Ein Zeuge verständigte die Polizei, weil er gesehen hatte, dass gegen 02:50 Uhr, eine Person auf Fahrzeuge einschlug, die am Seitenrand der Bleichstraße, Höhe Lohbreite abgestellt worden waren.



Betroffen waren ein schwarzer Renault Twingo, ein schwarzer Dodge Nitro, ein weißer Ford KA, ein blauer VW Bus T3 und ein grauer 5er BMW.



Laut Beschreibung des Zeugen war der junge Täter etwa 1,70 m bis 1,80 m groß und trug eine schwarz-weiß-gestreifte Fleece-Jacke. Während der Tat sei er fußläufig an der Bleichstraße stadtauswärts geschlendert und anschließend über einen Weg gegenüber der Straße Lohbreite in Richtung Eckendorfer Straße geflüchtet.



Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell