HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstag, 28.12.2023, erlitt ein Motorrad-Fahrer bei einem Unfall mit einem Bus leichte Verletzungen.

Bielefeld (ots) - Ein 68-jähriger Bielefelder fuhr um 13:20 Uhr mit seinem BMW-Motorrad mit Beiwagen auf der Bleichstraße, von der Lohbreite kommend, in Richtung Huberstraße. An der Bushaltestelle "Hakenort" beabsichtigte er an dem dort haltenden Bus vorbei zu fahren. Dabei touchierte die rechte Seite des Beiwagens die hintere linke Fahrzeugecke des Busses und der Motorradfahrer verletzte sich leicht.



Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die circa 40 Fahrgäste und der 45-jährige Busfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro.



