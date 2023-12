SI / Bielefeld / Mitte - Am Boulevard schlugen und traten vier junge Männer am späten Dienstag, 26.12.2023, auf einen Obdachlosen ein, bis sie von einer anderen Gruppe gestoppt wurden.

Bielefeld (ots) - Die drei Zeugen, drei 23-jährige Herforder, hielten sich gegen 23:40 Uhr am Boulevard auf, als sie beobachteten, dass ein Mann von einer Gruppe junger Männer angesprochen wurde. Die Personen fragten ihn, ob er Münzen für sie hätte. Da es sich offensichtlich um einen Obdachlosen handelte, sahen die Zeugen darin eine Schikane.



Kurz darauf griffen die vier Männer den Obdachlosen an. Dabei schlugen sie ihn, bis er zu Boden ging, und traten weiter auf ihn ein. Daraufhin schritten die 23-Jährigen ein und hielten einen der Schläger fest. Es handelte sich um einen 23-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Die drei anderen Personen flüchteten.



Dank einer Personenbeschreibung konnten alarmierte Polizeibeamte zwei weitere Tatverdächtige, einen 17-jährigen Gütersloher und einen 20-jährige Bielefelder, ausfindig machen und festnehmen. Ein Atemalkohltest ergab, dass die drei Alkohol konsumiert hatten. Sie Beamten nahmen die jungen Männer in Gewahrsam und ordneten eine Blutentnahme an. Nach der Blutentnahme wurde der 17-Jährige seiner Mutter übergeben.



Ermittlungen führten noch in derselben Nacht zu dem vierten Tatverdächtigen, einem 20-jährigen Bielefelder.



Der obdachlose Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Die drei jungen Männer und der Jugendliche müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.



