FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 03.12.2023, schlug ein 19-Jähriger aus Bad Salzuflen willkürlich einen 18-jährigen Bielefelder gegen den Kopf.

Bielefeld (ots) - Da Zeugen dem Täter folgten, konnte er kurz darauf von der Polizei gestellt werden.



Gegen 04:50 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein 18-Jähriger Bielefelder in der Ritterstraße durch einen Unbekannten geschlagen worden sei. Den alarmierten Beamten teilte er mit, dass er mit Freunden an einem Auto gestanden hätte, um nach Hause zu fahren. Dann hätte ihn ein Unbekannter mit einer leeren und zusammengedrückten Dose geschlagen und sei anschließend geflüchtet.



Zwei Freunde des Verletzten waren dem Täter sofort in Richtung Oberntorwall gefolgt und konnten ihn in der Friedenstraße schließlich festhalten. Den Polizeibeamten teilte der betrunkene 19-Jährige mit, dass er traurig und emotional sei, da sich seine Freundin von ihm getrennt hätte. Er gab zu, den 18-jährigen willkürlich mit der Faust geschlagen zu haben - eine Dose hätte er dafür aber nicht genutzt. Er gab sich reumütig und wollte sich für seine Tat entschuldigen.



Der 19-jährige Mann aus Bad Salzuflen muss sich nun für die Körperverletzung verantworten.



