Bielefeld (ots) - Das Kriminalkommissariat 25 suchte mit einem Foto zwei Täter, die mittels einer entwendeten EC-Karte am Freitag, 03.03.2023, unberechtigt Geld am Geldautomaten abhoben.



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5681739



Zahlreiche Anrufer meldeten sich im Laufe des Tages bei der Polizei und gaben Hinweise zu den zwei Gesuchten und deren Identität, so dass die Personalien inzwischen vorliegen. Weitere Hinweise sind nicht mehr erforderlich.



Die Ermittlungen dauern weiter an.



