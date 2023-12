SI / Bielefeld / Stieghorst - Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich um einen deutlich jüngeren Täter handelte.

Bielefeld (ots) - Ein Zeuge gab Polizeibeamten gegenüber an, dass der Täter etwa 14-16 Jahre alt und zwischen 1,65 m und 1,75 m groß war.



Er trug eine weiße Bomberjacke mit Applikationen.



Die Tat ereignete sich an der Bushaltestelle "Allensteiner Straße". Im Anschluss an den versuchten Raub flüchtete der Jugendliche an einer Tankstelle vorbei in eine Siedlung.



Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.



Erste Meldung:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5662573



