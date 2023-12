HC/ Bielefeld- Schildesche-

Bielefeld (ots) - Das Kriminalkommissariat 25 sucht zwei Täter, die mittels einer entwendeten EC-Karte am Freitag, 03.03.2023, unberechtigt Geld am Geldautomaten abhoben.



Eine 36-Jährige aus Enger hielt sich gegen 15:00 Uhr in einem Baumarkt an der Beckhausstraße, nahe der Stadtheider Straße, auf. Als sie 10 Minuten später den Baumarkt verlassen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies samt Geld und EC-Karten aus der Jackentasche. Nur wenige Minuten später stellte sie fest, dass mit den Bankkarten bereits zwei unbefugte Abbuchungen erfolgt sind.



Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zwei Täter um 15:22 Uhr an einem Geldautomaten einer Bank in der Beckhausstraße, nahe der Deciusstraße, unberechtigt die Bankkarten des Opfers nutzten.



Die Polizei fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und kann Hinweise zu ihren Personalien sowie ihrem Aufenthaltsort geben?



Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0521-545-0 entgegen.



