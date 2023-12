HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 22.12.2023, schlugen und traten Unbekannte mutwillig ihr Opfer und besprühten es mit Pfefferspray.

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Eine Männergruppe versuchte gegen 16:30 Uhr einen 19-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock an der Herforder Straße, nahe der Stresemannstraße, zu provozieren. Als der 19-Jährige nach dem Problem fragte, gingen die Männer auf ihn zu. Einer hielt das Opfer fest, während ein anderer aus der Gruppe ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Als ein Bekannter des 19-Jährigen hinzukam und die Täter anschrie, schlugen und traten drei bis vier der Männer auf den 19-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging. Erst als der Bekannte rief, dass er die Polizei ruft, ließen die Täter ab und flüchteten. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.



Das Opfer beschrieb die Täter als südländisch aussehend. Einer soll dunkle Haare, einen dunklen 3-Tage-Bart, eine blaue Jacke und eine schwarze Cargo-Hose getragen haben. Die Gruppe soll aus vier bis fünf Männern bestanden haben.



Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.



