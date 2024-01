HC/ Bielefeld- BAB 2 - Oldentrup-

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht nach einem Auffahrunfall am Dienstag, 02.01.2024, einen LKW und dessen Fahrer.



Ein 59-Jähriger aus Seelze befuhr gegen 02:40 Uhr mit seinem Mercedes den mittleren Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zu diesem Zeitpunkt schlief sein 30-jähriger Mitfahrer aus Seelze auf dem Beifahrersitz. Wenige Meter vor der Anschlussstelle Bielefeld-Ost fuhr der Mercedes auf einen vorausfahrenden LKW auf. Der LKW setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Dortmund weiter fort.



Den Polizisten der Autobahnpolizei gegenüber gab der 59-Jährige an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Der Beifahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.



Bei dem gesuchten LKW soll es sich um einen Sattelzug, vermutlich um einen 40-Tonner, handeln.



Der Sachschaden an dem Mercedes beträgt circa 4000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die A 2 in Richtung Dortmund zeitweise gesperrt.



Die Polizisten stellten den Führerschein des 59-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.



Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten sowie Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell