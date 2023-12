SI / Bielefeld / A30 / Kirchlengern - Am Mittwoch, 13.12.2023, ereignete sich ein Unfall auf der A 30 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Kirchlengern und Hiddenhausen, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde.

Bielefeld (ots) - Eine 20-jährige Frau aus Barsinghausen fuhr gegen 06:20 Uhr mit einem 1er BMW auf der A 30 in Fahrtrichtung Osnabrück. Sie überholte einen Lkw und wechselte dazu auf den linken Fahrstreifen.



Ein 52-jährige Fahrer aus Hessisch-Oldendorf, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, musste seinen VW Passat stark abbremsen, um nicht auf den BMW aufzufahren. Dabei geriet der Passat ins Schlingern und kollidierte sowohl mit der Mittelschutzleitplanke als auch mit dem BMW. Schließlich überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.



Der 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Passat musste abgeschleppt werden.



Die Fahrerin des BMW sowie ihr 18-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.



Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 40 000 Euro.



Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld hinzugezogen.



Autobahnpolizisten sperrten die A 30, bis die Arbeiten gegen 08:40 Uhr abgeschlossen waren.



