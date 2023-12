SR/ Bielefeld - Polizeipräsidentin Dr.

Bielefeld (ots) - Sandra Müller-Steinhauer schlüpfte am Nikolaustag, Mittwoch, 06.12.2023, bei einem Puppenspiel vor Bielefelder Kindern in die Rolle des heimlichen Hauptdarstellers "Digger".



Die Behördenleiterin sucht regelmäßig den engen Kontakt zu ihren Mitarbeitenden, um deren Arbeitsbereiche kennen zu lernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen - und dies nicht nur in Besprechungsterminen, sondern am liebsten durch hautnahes Dabeisein.



Dr. Sandra Müller-Steinhauer: "Ich kann nur eine gute Behördenleiterin sein, wenn ich eine Vorstellung davon habe, was meine Mitarbeitenden täglich beschäftigt und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind. Mir gefällt es, mir dies nicht nur berichten zu lassen, sondern es auch nach Möglichkeit selbst mitzuerleben.

Zu meiner bisherigen Tätigkeit als Staatsanwältin habe ich bei der Polizei eine besonders wichtige Facette für die Sicherheit der Menschen hinzugewonnen - die Prävention. Die vielfältigen Aufgaben der Polizei im Bereich Prävention sind für mich weitgehend neu und ich möchte sie kennenlernen und meine Fachleute bestmöglich unterstützen."



Seit November 2022 erstrahlt die Puppenbühne der Polizei Bielefeld mit einem neuen Stück, umgestalteter Kulisse und den Darstellern Bauarbeiter "Heinz", Eselin "Käthe", Hochlandrind "Big Mäc Laut", Pfau "Ludwig" und Maulwurf "Digger" in neuem Glanz.

Kinder aus Bielefelder Kindertagesstätten erleben dort das neue interaktive pädagogische Puppenstück zum Mitmachen und Mitsingen "Wie überquere ich die Fahrbahn - ABER SICHER!".

Die Behördenleiterin spielte dabei den heimlichen Hauptdarsteller "Digger", der keine Sprechrolle hat, aber wegen seiner Niedlichkeit schnell eine Bindung zu den Kindern aufnimmt und super bei den Gästen ankommt. "Digger" ermuntert die Kinder pantomimisch dazu, neugierig und adaptionsbereit zu sein und animiert sie in den musikalischen Szenen zum Mitsingen.



Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer: "In die Rolle eines niedlichen Darstellers zu schlüpfen und dabei einen kleinen Beitrag zur nachhaltigen Verkehrssicherheitsarbeit zu leisten, bereitet mir große Freude.

Wie wesentlich es für uns als Polizei sein muss, auch schon unsere kleinsten Verkehrsteilnehmer frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, zeigt sich an der Bielefelder Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2022. Die Anzahl der verunglückten Kinder stieg von 96 auf 98. Das Thema des aktuellen Puppenstücks setzt genau dort an, insbesondere weil die meisten Kinder in Bielefeld in 2022 als Zufußgehende verunglückten. Die Puppenbühne ist für die Zielgruppe Kinder ein wichtiger Baustein unserer Verkehrsunfallprävention."



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell