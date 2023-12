MK / Bielefeld - Mitte - Während am Samstag, 09.12.2023, der Wochenmarkt auf dem Kesselbrink stattfand, wurde einer Bielefelderin Geld aus ihrem Kinderwagen gestohlen.

Bielefeld (ots) - Ihr Sohn soll auf den ertappten Dieb zugegangen sein.



Eine 42-jährige Bielefelderin erstattete auf der Polizeiwache Ost eine Strafanzeige und schilderte, wie sie gegen 14:00 Uhr gemeinsam mit ihrem Sohn den Wochenmarkt besuchte. Demnach habe ihr 12-jähriger Junge, beim Bemerken des Diebstahls, den Dieb in einer roten Jacke angesprochen.



Der unbekannte Täter habe daraufhin die Geldscheine aus dem Portemonnaie genommen und es am Tatort zurückgelassen. Er sei in Richtung August-Bebel-Straße und Heeper Straße fortgelaufen.



Die beiden Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen.



Der junge Mann war etwa 18 Jahre alt und circa 175 cm groß. Er trug eine schwarze Cap, an beiden Ohren Ohrringe, eine rote Jacke und eine schwarze Hose.



Die Polizei fragt, wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen:



Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell