SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter raubte in der Nacht auf Montag, 11.12.2023, die Geldbörse eines Bielefelders an der Herbert-Hinnendahl-Straße.

Bielefeld (ots) - Der 36-Jährige erschien Montagmittag auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen eines Raubes in der Nacht zuvor. Der Bielefelder gab an, die "Tüte" aufgesucht zu haben, um sich dort mit Bekannten zu treffen.



Gegen 01:00 Uhr sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe unvermittelt in seine Jackentasche gegriffen. Er habe noch versucht, sein Portemonnaie festzuhalten, dies sei ihm jedoch nicht gelungen. Bei dem Gezerre um die Geldbörse sei dann seine Jackentasche gerissen. Der Täter sei daraufhin mit seiner Beute geflüchtet.



Der Räuber soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, eine schwarze Jacke getragen und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.



Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell