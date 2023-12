SI / Bielefeld / Theesen - Nachdem ein Bielefelder sein Smartphone im Internet zum Kauf angeboten hatte, wurde er am Donnerstag, 28.12.2023, an seiner Haustür beraubt.

Bielefeld (ots) - Die beiden unbekannten Täter suchten gegen 20:40 Uhr das Haus am Bernsteinweg auf. Zuvor hatte sich einer der beiden auf einer Verkaufsplattform als Interessent für das Handy des Bielefelders ausgegeben. Dieser führte an der Tür das vermeintliche Verkaufsgespräch mit dem Bielefelder. Während der Unterhaltung schlug er ihm unvermittelt gegen den Kopf. Dann nahm der Täter das IPhone 13 pro an sich und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen in Richtung Mondsteinweg.



Der erste Täter war etwa 1,70 m groß, schlank und mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Hoodie bekleidet. Außerdem trug er ein weißes Basecap auf dem Kopf.



Sein Komplize war etwa 1,90 m groß, hatte eine kräftige Statur und trug ein schwarzweißes Oberteil. Beide waren etwa 20 bis 25 Jahr alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.



Die Polizei rät, bei Käufen, die im Internet besiegelt wurden, aufmerksam zu sein. In diesem Fall, hatte sich der Verkäufer erst einen Tag zuvor bei der Plattform angemeldet. Bei der Übergabe der Ware bzw. des Geldes sollte im Zweifel eine zweite Person zugegen sein.



Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell