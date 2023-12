APW/ Bielefeld/ BAB 2 - Ein ungeahntes Ende nahm die Probefahrt eines 31-jährigen Bielefelders auf der A 2. Am Montag, 18.12.2023, bemerkten Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Ostwestfalen-Lippe einen liegengebliebenen Pkw BMW X 5.

Bielefeld (ots) - Der Streifenwagen hielt hinter dem Pkw an, um diesen abzusichern. Der Pkw war mit zwei männlichen Personen besetzt. Der Fahrer erklärte, dass sein ebenfalls angetroffener Vater, ein 60-jähriger Bielefelder, den Wagen zwei Tage zuvor in Kassel gekauft und man gerade eine gemeinsame Probefahrt unternommen habe. Dabei sei der hintere rechte Reifen geplatzt.



Während des Gespräches bemerkten die Polizeibeamten, dass das an dem Fahrzeug angebrachte Kurzzeitkennzeichen einen Tag zuvor abgelaufen war. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Kennzeichen gar nicht für den BMW ausgegeben war. Stattdessen bestand für das Fahrzeug weder eine Zulassung, noch ein aktueller Versicherungsschutz.



Die Polizeibeamten leiteten deshalb gegen beide Männer (Fahrer- und Halterverstöße) Strafverfahren ein. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst von der Autobahn abtransportiert werden.



