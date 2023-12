SI / Bielefeld / Mitte - Zeugen beobachteten am Freitag, 22.12.2023, vier junge Männer, die einen Pkw an der Straße Goldbach aufbrachen.

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht weitere Zeugen.



Das Quartett hatte es am späten Freitag auf einen weißen VW Touareg abgesehen, der in der Nähe der Arndtstraße geparkt worden war. Gegen 23:25 Uhr schlugen sie die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein und durchsuchten den Innenraum nach Diebesgut.



Anschließend flüchteten sie über die Dorotheenstraße in Richtung Hammerschmidtstraße.



Die vier Männer waren laut Zeugenbeschreibung zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer von ihnen war etwas dicker, hatte kurze, schwarze Haare und trug einen hellen Pullover. Das Quartett hatte zwei Taschen dabei.



Hinweise zu den vier Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.



