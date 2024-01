MK / Bielefeld - Mitte - Nach dem Wurf eines Mülleimers in das Gleisbett der Haltestelle Rathaus, nahmen Polizeibeamte am Montag, 01.01.2024, einen 53-jährigen Mann fest.

Bielefeld (ots) - Gegen den polizeibekannten Mann bestand ein Haftbefehl wegen Beleidigung.



Ein unbekannter Zeuge zeigte den gerufenen Polizeibeamten die Richtung, in der sich der tatverdächtige Werfer des Mülleimers entfernt hatte. In der Straße Welle trafen die Polizisten auf den aggressiven 53-Jährigen, der seinen Rucksack vor den stehenden Streifenwagen warf.



Er gestand, gegen 21:10 Uhr einen Mülleimer auf die Schienen der Stadtbahn geworfen zu haben. Ein Stadtbahnzug konnte rechtzeitig bremsen und wurde nach den bisherigen Informationen nicht beschädigt. Bei der Überprüfung des 53-Jährigen wurde bekannt, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Der obdachlose Mann konnte den Betrag zur Aussetzung seiner Haft nicht bezahlen und wurde festgenommen.



