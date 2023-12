MK - Bielefeld / BAB 2 - Minden - Porta Westfalica - Auf der A2 durchbrach ein Sattelzug am frühen Montagmorgen, 18.12.2023, die Mittelschutzplanke und stürzte einige Meter in die Tiefe.

Bielefeld (ots) - Bei dem Unfall wurde der 36-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die Ladung, bestehend aus 23 Tonnen Hühnermist, verteilte sich zum Teil auf einer Wiese unterhalb der Unfallstelle.



Nach Aussage eines unbeteiligten Lkw-Fahrers, befand er sich gegen 03:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Oeynhausen und Porta Westfalica, als er und seine Beifahrerin einen lauten Knall hörten. Dieser ging von dem vorausfahrenden Sattelzug aus dem Landkreis Ahaus aus. Sofort sei die MAN Sattelzugmaschine und der Auflieger nach links gezogen. Der Sattelzug durchbrach die Mittelschutzplanke und kippte auf das Fahrzeugdach. Durch Bäume gehalten, rutschten die Fahrzeuge nicht weiter in die Tiefe.



Der 36-jährige Fahrer wurde von Rettungssanitätern in ein Mindener Krankenhaus gefahren und als leicht verletzt eingestuft.



Zur Bergung des verunglückten Sattelzugs sperrten Autobahnpolizisten die Fahrbahn in Richtung Hannover komplett. Der Verkehr wird ab dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen abgeleitet.



Neben dem Sattelzug wurden 15 Elemente der Schutzplanke beschädigt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 205.000 Euro.



Da sich die Bergungsarbeiten schwierig gestalten, wird die Sperrung der Unfallstelle bis mindestens in die Mittagsstunden andauern.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell