APW/ Bielefeld/ BAB 2 - Eine überraschende Wendung nahm die Absicherung eines auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund liegengebliebenen Pkw VW.

Bielefeld (ots) - Am Dienstag, 19.12.2023, trafen Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford im Rahmen ihrer Streife zwischen den Anschlussstellen Ostwestfalen-Lippe und Bielefeld-Ost auf einen polnischen Pkw, der mit einem Reifenplatzer auf dem Seitenstreifen liegengeblieben war.



Der 27-jährige Fahrer aus Polen händigte den Polizeibeamten einen tschechischen Führerschein aus. Schnell bemerkten die Beamten Fälschungsmerkmale an dem Dokument. Einen echten Führerschein konnte der 27-Jährige nicht vorlegen.



Die Beamten bemerkten bei ihm Anzeichen eines kurz zuvor stattgefundenen Drogenkonsums. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht.



Auf der Autobahnpolizeiwache wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nach der Blutprobenentnahme, der Beschlagnahme des gefälschten Führerscheins und Entrichtung einer Sicherheitsleistung konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen und muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.



Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell