MK / Bielefeld - Mitte - An der Nahariyastraße soll am Montag, 11.12.2023, eine größere Summe Bargeld, aus einem Pkw-Kofferraum entwendet worden sein.

Bielefeld (ots) - Ein 25-Jähriger aus Bad Salzuflen hatte gegen 14:20 Uhr seinen Hyundai i30 auf einem öffentlichen Parkplatz an der Nahariyastraße abgestellt und mit seiner Frau das Fahrzeug verlassen. Als die beiden gegen 16:15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrten, soll die Fahrerscheibe geöffnet gewesen sein. Auf den Rücksitzen habe der ausgeleerte Inhalt eines Rucksacks gelegen. Dieser habe sich mit dem fehlenden Bargeld und schwarzen Kopfhörern im Kofferraum des Hyundai befunden.



Spuren eines Aufbruchs konnten Streifenbeamte nicht an dem Pkw entdecken. Während der Abwesenheit soll das Auto verschlossen auf dem Parkplatz gestanden haben.



Zeugen melden sich mit Hinweisen zu diesem Diebstahl bitte beim:



Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0



