FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 02.12.2023, warfen unbekannte Täter das Fenster eines Computergeschäfts in der Oelmühlenstraße ein.

Bielefeld (ots) - Sie entkamen vom Tatort mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.



Nach den derzeitigen Erkenntnissen näherten sich zwei Täter gegen 03:20 Uhr dem Geschäft und beschädigten eine Schaufensterscheibe mit zwei Gullideckeln. Aus der Auslage entwendeten sie einen Computer.



Anwohner bemerkten den Einbruch und sprachen die Personen an. Eine Person flüchtete in Richtung der August-Bebel-Straße und der Ravensberger Straße. Sein Komplize fuhr mit einem Elektroroller über die Ravensberger Straße in Richtung Teutoburger Straße.



Der Täter der zu Fuß flüchtete, soll zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein, eine Zahnspange tragen und einen flusigen Dreitagebart haben. Er war dunkel gekleidet.



Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tatverdächtigen und dem Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.



