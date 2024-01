MK / Bielefeld - Altenhagen - Gadderbaum - Diese Frage stellte der Fahrer eines E-Scooters am frühen Montagmorgen, 01.01.2024, den kontrollierenden Streifenbeamten in Gadderbaum.

Bielefeld (ots) - Der 22-jährige Bielefelder ergänzte, zuvor in Altenhagen mit seinem Pkw in den Graben gefahren und einer Blutprobe unterzogen worden zu sein.



Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann auf der Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Brackwede unterwegs, als ihn Polizisten stoppten. Aufgrund des Verdachts, er könnte Alkohol getrunken haben, boten sie ihm einen Alkoholtest an.



Während der Kontrolle beichtete der 22-Jährige, dass er gegen 03:00 Uhr am Kusenweg mit seinem Audi TT einem Reh ausgewichen und deshalb in den angrenzenden Straßengraben gefahren sei. Ein Zeuge informierte die Polizei zu dem Unfall. Die Beamten, die zur Unfallaufnahme erschienen, bemerkten, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Den entstandenen Sachschaden schätzten sie auf 20.000 Euro und stellten seinen Führerschein sicher.



Und so waren dem 22-Jährigen bei der Kontrolle mit dem Leih-E-Scooter die nächsten Schritte der Polizisten bereits bestens bekannt. Es folgte ein erneuter Alkoholtest und anschließend ein Wiedersehen mit der Ärztin, die ihm eine weitere Blutprobe auf einer Polizeiwache entnahm. Nach der eindringlichen Warnung nicht noch einmal unter Alkoholeinfluss zu fahren, trat der Bielefelder seinen Heimweg zu Fuß an.



