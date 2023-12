MK / Bielefeld - Schildesche - An der Kreuzung Engersche Straße und Talbrückenstraße ist am Montagmorgen, 11.12.2023, ein 10-jähriges Mädchen angefahren worden.

Bielefeld (ots) - Die Polizei sucht den beteiligten Fahrer eines größeren blauen Bielefelder Pkw und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.



Die 10-Jährige war gegen 07:50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Engersche Straße unterwegs und wollte die Talbrückenstraße bei grünem Signal der Fußgängerampel überqueren. Dabei wurde sie von einem abbiegenden Auto angefahren. Das Fahrzeug bog von der Engersche Straße nach links auf die Talbrückenstraße in Fahrtrichtung Obersee ab.



Nach dem die Schülerin mit ihrem Fahrrad gestürzt war, hielt der Autofahrer an und sprach mit ihr. Anschließend fuhr der Mann weiter und das Mädchen begab sich zu ihrer Schule.



Weil sich dort ihr Gesundheitszustand verschlechterte wurde ihre Mutter informiert. Sie fuhr mit ihrer Tochter in ein Bielefelder Krankenhaus, wo sie in der Ambulanz versorgt wurde. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft. Die 10-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.



Die Schülerin beschrieb den beteiligten Fahrer und sein Auto:



Der Fahrer soll mittleren Alters sein und ein osteuropäisches Aussehen haben. Er hatte eine normale Statur und kurze helle Haare. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben.



Das Auto war dunkelblau. Teile des Bielefelder Kennzeichen sind bekannt. Aufgrund der Fahrzeuggröße könnte es sich um einen SUV handeln.



Die Polizei Bielefeld informiert zum richtigen Verhalten bei einem Verkehrsunfall:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5578257



Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Unfall:



Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0



