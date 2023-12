HHo / Bielefeld / BAB 2 /Am 17.12.2023 kam es gegen 06:52 Uhr auf der A2, zwischen den Anschlussstellen Herford/Bad Salzuflen und Herford Ost zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Bielefeld (ots) - An dem Unfall waren insgesamt drei deutsche Pkw und ein polnischer Sattelzug beteiligt. Keines der Fahrzeuge war im Anschluss fahrbereit, sodass die A2 in Fahrtrichtung Hannover, für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei Herford an der Anschlussstelle Herford/Bad Salzuflen abgeleitet.



Zur Unfallzeit fuhr ein Mindener Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Bochumer VW auf, wodurch dieser nach links in die Mittelschutzplanke schleuderte und erst nach 70 Metern zum stehen kam. Der 52-Jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Der Mercedes schleuderte wiederum auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem Gütersloher KIA. Der KIA kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte 30 Meter Seitenschutzplanke. Die Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt, der mitgeführte Hund sowie der 65-Jährige Fahrzeugführer kamen mit einem Schock davon.



Der inzwischen entgegen der Fahrtrichtung zum stehen gekommene Mercedes, wurde daraufhin von einem polnischen Sattelzug frontal getroffen und schwer beschädigt. Der 55-Jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Im Pkw des Unfallverursachers wurde hingegen ein 21-Jähriger Insasse schwer verletzt. Eine 16-Jährige Beifahrerin sowie der 24-Jährige Fahrzeugführer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 24-jährige Unfallverursacher stark alkoholisiert war Für den 24-jährigen Unfallverursacher wird der Vorfall vermutlich weitreichende Folgen haben, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell