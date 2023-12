SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein bisher unbekannter Täter scheiterte am Donnerstag, 30.11.2023, bei dem Versuch, einer älteren Dame die Handtasche zu entreißen.

Bielefeld (ots) - Die 85-jährige Bielefelderin ging gegen 17:40 Uhr auf dem Gehweg der Schneidemühler Straße in Richtung Stieghorst. Auf Höhe der Bushaltestelle griff ein ihr entgegenkommender Mann nach ihrer Handtasche und versuchte sie zu entwenden.



Die Seniorin hatte die Tasche zwischen ihrem Körper und dem Oberarm eingeklemmt und hielt sie weiterhin fest. Dabei stürzte sie auf den Boden. Während der Tat rief sie laut um Hilfe. Das schreckte den Täter offenbar ab, so dass er von seinem Vorhaben abließ und die Flucht ergriff.



Die Bielefelderin erinnert sich, dass der Täter ungefähr 1,80 m war und circa 18 bis 20 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Figur, dunkle Haare und trug eine weiße Jacke.



Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.



