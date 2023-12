SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bitte um Hinweise zu zwei gefährlichen Körperverletzungen am Samstag, 16.12.2023, und Sonntag, 17.12.2023, am Boulevard.

Bielefeld (ots) - Ein stark alkoholisierter 24-jähriger Bielefelder setzte sich am frühen Samstag, 16.12.2023, gegen 03:40 Uhr in ein Taxi, das am Boulevard Fahrgäste aufnahm. In dem Wagen saßen jedoch bereits Personen, die den 24-Jährigen nicht kannten. Mit der Hilfe eines weiteren Mannes gelang es dem Taxifahrer, den Bielefelder aus dem Wagen zu heben.



Als der 24-Jährige auf dem Gehweg lag, kam ein unbekannter Täter hinzu und schlug ihm gegen den Kopf. Anschießend flüchtete er in Richtung Hauptbahnhof. Der 24-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.



Aufgrund der dichten Menschenmenge konnten die anwesenden Zeugen den Täter nicht näher beschreiben.



Am frühen Sonntag, 17.12.2023, gegen 05:00 Uhr, verließen zwei 35-jährige Bielefelder eine Bar am Boulevard in der Nähe des Kinos. Im Ausgangsbereich geriet einer der beiden in eine Auseinandersetzung mit einem bisher unbekannten Mann. Der Täter sowie acht bis neun weitere Personen sollen dann auf den Bielefelder eingeschlagen und eingetreten haben.



Nach Aussage seines Begleiters war der Bielefelder zuvor auf einen Streit zwischen dem Täter und einer Frau aufmerksam geworden. Weil er die Frau geschlagen haben soll, hatte der 35-Jährige schlichten wollen.



Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.



