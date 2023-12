HC/ Bielefeld- Mitte-

Bielefeld (ots) - Ein Täter scheiterte am Samstagabend, 23.12.2023, bei dem Versuch einer Bielefelderin die Bauchtasche zu rauben.



Eine 25-jährige Bielefelderin ging gegen 19:00 Uhr von der Theodor-Hürth-Straße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Hinter ihr ging ein Mann, der ihr hinterherrief und sie dabei um Geld anbettelte. Die 25-Jährige setzte ihren Weg fort, bis der Verfolger sie auf der Fritz-Reuter-Straße in Höhe der Hausnummer 12 von hinten angriff, zu Boden riss und versuchte ihr die Bauchtasche zu entreißen. Die Bielefelderin hielt die Tasche jedoch fest und der Täter schlug auf sie ein, um in Besitz der Tasche zu gelangen. Als sich zwei Zeugen dem Tatort laufend näherten, ergriff der Räuber ohne Beute die Flucht in Richtung Oelmühlenstraße. Die Bielefelderin erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus verarztet wurden.



Der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 160 cm bis 170 cm groß sein und einen dunklen Oberlippenbart getragen haben. Er war mit einer schwarzen Jacke mit einem Pelzkragen an der Kapuze bekleidet und sprach schlecht deutsch mit einem hörbaren Akzent.



Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.



