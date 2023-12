MK / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Hundebesitzer, dessen größerer Hund, eventuell eine Dogge, am Donnerstagabend, 21.12.2023, einen Taxifahrer bei einem Streit gebissen haben soll.

Bielefeld (ots) - Die Auseinandersetzung zwischen Fahrgast, Hund und Fahrer fand auf einem Kundenparkplatz an der Einmündung Eckendorfer Straße und Finkenstraße statt.



Nach den bisherigen Informationen wollte der Hundebesitzer mit einem Taxi zur Babenhauser Straße gefahren werden. Er bot dem 59-jährigen Fahrer eine feste Summe für die zu erbringende Leistung an. Als dieser das Geld als inakzeptabel ablehnte, entwickelte sich ein verbaler Streit außerhalb des Taxis.



Plötzlich soll der Unbekannte seinen Hund in Richtung des Taxifahrers gedrängt haben, wobei er durch einen Biss ins Bein leicht verletzt wurde.



Im Anschluss entfernte sich der Mann mit seinem Hund über die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts.



Der Taxifahrer beschreibt den Mann und seinen Hund:



Der Mann war circa 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Sein Erscheinungsbild und seine Zähne sollen ungepflegt ausgesehen haben. Seine Haare waren dunkelblond und lockig. Er trug eine schwarze Hose und einen Rucksack.



Der Hund war schwarz und sehr groß. Er könnte etwa 100 Kilogramm wiegen und es könnte sich um eine Dogge handeln.



Die Polizei bittet um Hinweise an:



Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0



Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026

Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0





Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell