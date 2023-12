SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu einer Schlägerei in der Stadtbahnlinie 4 am späten Donnerstag, 30.11.2023.

Bielefeld (ots) - Ein 27-jähriger Bielefelder begab sich noch in derselben Nacht zur Polizeiwache Nord und erstattete Anzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung.



Seiner Schilderung nach hatten ihn gegen 22:30 Uhr drei Männer in der Stadtbahnlinie 4 angegriffen. Zunächst wurden seine zwei Begleiterinnen von einer Gruppe angepöbelt. Dann hielt ihn einer der Männer fest und zwei weitere schlugen auf ihn ein.



An der Haltestelle Siegfriedplatz zog ihn einer der Personen auf den Bahnsteig, wo die zwei anderen wieder auf ihn einschlugen. Anschließend flüchteten die Täter.



Der 27-jährige suchte selbständig ein Krankenhaus auf, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.



Laut seiner Personenbeschreibung waren zwei der Täter etwa 1,71 m groß. Einer von ihnen hatte dunkle, zurückgegelte Haare, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Er trug eine dunkle Daunenjacke mit Baggy-Jeans und Schuhen der Marke Nike.



Der zweite hatte ebenfalls dunkle Haare und trug eine graue Daunenjacke.



Der dritte Mann war etwa 1,75 m groß und hatte hellbraune Haare. Alle drei sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben.



Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 zu melden.



